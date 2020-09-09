السعودية اليوم / الحكومة المغربية تقرر تمديد وقت سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي لمواجهة فيروس كورونا



الرباط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد وقت سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سائر أرجاء البلاد، وذلك لمواجهة الانتشار الكثيف لفيروس

وقد صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم على مشروع مرسوم تُمدد بموجبه حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.

// انتهى //

15:50ت م

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الرباط 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد وقت سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سائر أرجاء البلاد، وذلك لمواجهة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا وقد صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم على مشروع مرسوم تُمدد بموجبه حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.ويأتي هذا القرار تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.// انتهى //15:50ت م0158

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