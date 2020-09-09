السعودية اليوم / شراكة تعليمية بين تعليم الطائف ومدارس الحرس الوطني بالطائف



الطائف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أمس اجتماعاً مع وفد من الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني ، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الجهتين والشراكة المستمرة في تقديم الخدمة التعليمية بمدارس الحرس الوطني في المدينة السكنية بالمحافظة.

وترأس الاجتماع المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، بحضور وفد من الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني يتقدمهم المشرف العام المساعد على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني أسامة الشويعر ، وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية ( بنين ، وبنات ) والمساعد للشؤون المدرسية ومدير مركز التميز.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور التي تهتم بالعملية التعليمية في مدارس الحرس الوطني بمحافظة الطائف البالغ عددها 14 مدرسة بنين وبنات ، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بفتح خط مباشر مع قيادات التعليم بهدف إقامة شراكة فيما يخص المدارس في المدن السكنية ، كما نوقشت المشاركة في الجائزة السنوية التشجيعية التي تحمل اسم الحرس الوطني للتميز في عدة فروع ومنها المجال التعليمي ، وأيضاً دراسة موضوعات تتعلق بالمدارس داخل المدينة السكنية للحرس الوطني في الطائف ، مثل آلية القبول للطلاب والطالبات في تلك المدارس ، والتسجيل وعملية النقل التعليمي ، إضافة إلى دراسة الاحتياجات التي تهدف لتطوير العملية التعليمية داخل مدارس الحرس الوطني.

من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن هذه الاجتماعات تشكّل أهمية بالغة للتعليم لخدمة العملية التعليمية داخل المدن السكنية للحرس الوطني ، وتوفير جميع الاحتياجات الممكنة داخل المدارس من خلال فتح خط مباشر بين التعليم والحرس الوطني.

// انتهى //

15:46ت م

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