السعودية اليوم / جامعة المجمعة تنظم لقاء الطلبة المستجدين -عبر الاتصال المرئي



المجمعة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

نظمت جامعة المجمعة ممثلة بعمادةُ شؤون الطلاب -عبر الاتصال المرئي- لقاءً بالطلبة المستجدين.

ونوه معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم كبير للتعليم، الذي تجني ثماره جامعة المجمعة، مشيرا إلى أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم في مكافحة انتشار فيروس

من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد بن إبراهيم العفيصان، أن العمادة حرصت في ظل الظروف الاستثنائية على تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة داخل وخارج الجامعة، والخدمات التي تقدمها للطلبة جميعهم، حيث إن العمادةَ تسيرُ وفقَ رؤية الجامعة، ورسالتها، وأهدافها، وتطلعاتها.

// انتهى //

15:20ت م

0147



المجمعة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسنظمت جامعة المجمعة ممثلة بعمادةُ شؤون الطلاب -عبر الاتصال المرئي- لقاءً بالطلبة المستجدين.ونوه معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم كبير للتعليم، الذي تجني ثماره جامعة المجمعة، مشيرا إلى أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم في مكافحة انتشار فيروس كورونا جعلت الجامعة تتخذ العديد من الإجراءات البديلة من أجل سير العملية التعليمية بكل يسر وسهولة, موصيا الطلاب والطالبات بالسعي إلى التحصيل العلمي بوصفهم سفراءَ للجامعة.من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد بن إبراهيم العفيصان، أن العمادة حرصت في ظل الظروف الاستثنائية على تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة داخل وخارج الجامعة، والخدمات التي تقدمها للطلبة جميعهم، حيث إن العمادةَ تسيرُ وفقَ رؤية الجامعة، ورسالتها، وأهدافها، وتطلعاتها.// انتهى //15:20ت م0147

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