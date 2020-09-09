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ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الياباني يبحثان هاتفيا التعاون الدفاعي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020

استعرض الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وتارو كونو وزير الدفاع الياباني، هاتفيا آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة العربية واليابان.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تناولا - خلال الاتصال الذي أجراه وزير الدفاع الياباني بولي العهد السعودي - قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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