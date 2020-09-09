شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 775 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 775 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 323,012 حالة

Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة 4,165 حالة. وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 720 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودية 298,966 حالة.

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