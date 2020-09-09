شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 6 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان إلى مأرب والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 6 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 144 طنًا من المواد الغذائية بواقع 18,000 كرتون تمور، حيث تستهدف هذه المساعدات محافظتي مأرب والبيضاء.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.