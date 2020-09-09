شكرا لقرائتكم خبر عن تأھل 6 مشاریع للمنافسة في النھائیات العالمیة لكأس ریادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

اختتم النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة الأمیر محمد بن سلمان "مسك الخیریة" أعماله ، بتأھل ٦ مشاریع سعودیة من أصل ١٤ مشروعا من المشاریع الریادیة المشاركة، للمنافسة وخوض النھائي العالمي إلى جوار أفضل 100 شركة ناشئة مرشحة، تم اختیارھا من بین 174,000 متقدم حول العالم.

حیث توجت شركة )Talon Dust Control( بالمركز الأول، والتي قدمت حلولا عملیة للتحكم في الغبار وتثبیت التربة في منطقة الخلیج العربي، تلتھا شركة )Edama organic solutions( لإعادة تدویر النفایات بطرق مبتكرة، فیما حصدت )Brightsign( المركز الثالث بتطویر قفاز ذكي لتر جمة لغة الإشارة.

وجاءت )Upskillable ( التي نفذت حلولا فریدة لتطویر الأفراد، ومساعدة أصحاب العمل على اتخاذ قرارات توظیف مناسبة في المركزالرابع، فیما تألقت شركة الذكاء الاصطناعي )peregrine( في المركز الخامس ، وكان المركز السادس من نصیب )Miqyas( والتي تعمل على زیادة كفاءة شركات التجارة الإلكترونیة في قطاع الأزیاء.

ویأتي النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال في سیاق التصفیات الوطنیة، والذي حصلت فیھ الشركات الست المؤھلة ع جوائز نقدیة بلغت50,000 دولارا أمریكیا لكل شركة ناشئة، إلى جانب ترشحھا للمشاركة في التصفیات النھائیة الع المیة التي من المنتظر أن تنطلق منتصف أكتوبر المقبل، كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي )MGF( الافتراضي في العاصمة الریاض.

وإلى جانب أعمال المنافسة، شھد النھائي السعودي ھذا العام مناقشة محور أساسي بعنوان )التغلب على التحدیات(، وتند رج تحتھ ثلاث جلسات حواریة تضمنت: طرق بناء أسس متینة للمشاریع التجاریة، ونماذج عمل مبتكرة لتحقیق الاستمراریة، وآلیة اخت یار الشركاء المناسبین لتحقیق التطویر والاستدامة.

وكان المدیر التنفیذي لمؤسسة مسك الخیریة د. بدر بن حمود البدر قد أكد خلال الجلسة الافتتاحیة والتي جاءت بعنوان

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"مواجھة التحدیات"، أن التفكیر بعقلیة رائد الأعمال باتت مطلبا ملحا للنجاح في مختلف المجالات، وذلك للتغلب على التحدیات الطارئة، والتكیف مع المستجدات في ظل عالم اقتصادي متغیر.

مشیرا إلى أن الوضع الراھن لأزمة فیروس كورونا المستجد، خلق واقعا مغایرا وتحدیات كبیرة، الأمر الذي تطلب استجابة سریعة لاتخاذ قرارات مصیریة لحمایة الأعمال حول العالم، كما خلفت الأزمة في الوقت ذاته فرصاً جدیدة لتحقیق النجاح، وھو ما تجلت فیھ أھمیة عقلیة رائد الأعمال في المرونة، واتخاذ القرارات السلیمة للاستفادة من الفرص.

ولفت خلال حدیثه إلى أن مؤسسة "مسك الخیریة" تعي تماما الدور الھام لرواد ورائدات الأعمال في صنع مستقبل أفضل للمملكة، وھوالأمر الذي أخذتھ على محمل الجد، حیث یعد دعم ریادة الأعمال إحدى أھم ركائز عمل المؤسسة، وقد ترجمته في عدد من البرامج والمبادرات لدعم وتمكین صغار المستثمرین من الشباب والشابات السعودیات، وتزویدھم بالأدوات اللازمة لتحقیق النجا ح.

ھذا ویقام النھائي السعودي لكأس العالم لریادة الأعمال ھذا العام بتنظیم منتدى مسك العالمي، جنباً إلى جنب مع كل من شبكة ریادة الأعمال العالمیة "GEN"، وكلیة الأمیر محمد بن سلمان لریادة الأعمال )MBSC(، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة)KAUST(،ووزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات))MCIT،للاحتفاء برواد الأعمال الذي تَمكنوا من إطلاق مشاریع ریادیة ناجحة، قادرة على إحداث التغییر والأثر الإیجابي في مجتمعاتھم حول العالم.

یذكر أن منتدى مسك العالمي )MGF( ھو المنصة الدولیة الرئیسة لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخیریة "مسك الخیریة"،انطلق في عام 2016 لینقل رسالة "مسك الخیریة" إلى الشباب في جمیع أنحاء العالم، عبر سلسلة م ن الفعالیات الدولیة والبحوث والمبادراتالعالمیة، التي تجمع القیادات الصاعدة والمخضرمة جنباُ إلى جنب مع المبتكرین والمبدعین؛ من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدةطرق لمواجھة تحدي التغییر.

ویھدف المنتدى إلى اكتشاف وتطویر وتمكین الشباب، لیصبحوا مشاركین نشطین في اقتصاد المستقبل، وإیجاد منصة د ولیة شبابیة لتبادل المعرفة وذكر تجاربھم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصیات ومبادرات تصب في تنمیة الطاقات الشبابیة وتطویرھا.