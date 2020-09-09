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هدف يطلق منصة سبل لتمكين الباحثين عن عمل

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2020-09-09

هدف يطلق منصة سبل لتمكين الباحثين عن عمل

تتيح لهم التواصل مع المرشدين لدعم حصولهم على الفرص الوظيفية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عن إطلاق خدمة الإرشاد المهني عن بُعد على منصة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، التي تستهدف الباحثين والباحثات عن عمل في مرحلتها الأولى، بحيث تمكنهم من التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين في تقديم الاستشارات المهنية، لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية.

هدف يسعى لرفع مستوى الاستقرار الوظيفي

وتهدف خدمة الإرشاد المهني عن بعد، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

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بناء منظومة متكاملة من الخدمات

وتدعم منصة “سُبل” من خلال الرابط  subol.sa، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم أخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

 

كما توفر “سُبل” بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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