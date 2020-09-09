اللحظات الأخيرة في حياة مانع آل عريج غريق سد وادي جوف آل الشواط

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

كشف ابن عم غريق سد وادي جوف آل الشواط، مانع عبدالله بن علي آل عريج القحطاني، تفاصيل غرق ابن عمه شرق محافظة أحد رفيدة.

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وقال مشبب بن مانع ابن عم الغريق في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” إن الفقيد رحمه الله من سكان محافظة أحد رفيدة، وخرج من منزله يوم الاثنين بمفرده بغرض التنزه بجانب مياه السد، وشرع في السباحة، ولكن القدر كان قريبًا ومكث في مياه السد حتى أمس الثلاثاء بعد أن وجده أحد المواطنين الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية وتم انتشاله من مياه السد.

وأفاد أن الصلاة ستكون عليه غدًا الخميس، يذكر أن الغريق متزوج ولديه من الأبناء ولد واحد.

” متابعات الخليج 365 ” تتقدم بأحر التعازي لأسرة آل عريج وذويه وقبيلته في فقيدهم غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.



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