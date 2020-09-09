شاشات لمتابعة عمليات التعليم عن بعد بعسير

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس ودعم عمليات التعليم عن بعد، وسير الأداء والتقارير اليومية والسعي لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.

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وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري، أن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات، وتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس، إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في منصة مدرستي.





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