محمد بن مسعود - الدمام - نصح الجميع بتحديث بياناته بالتطبيق.. وقال: هناك خدمات جديدة بالتطبيق كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#. وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات. وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 03:58 PM نصح الجميع بتحديث بياناته بالتطبيق.. وقال: هناك خدمات جديدة بالتطبيق Advertisements "العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا "العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#. وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات. وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق. الكلمات المفتاحية ، "العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا ،

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