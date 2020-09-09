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أكد نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، أن كلمة وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية جاءت لتؤكد رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها في جميع الملفات والقضايا.
وأوضح "الخريجي" عبر حسابه في "تويتر" اليوم أنه وكما قال وزير الخارجية، فإن الأرض العربية ليست ساحة لمشاريع الآخرين ويجب المحافظة على أمننا الإقليمي حتى لا يعبث به أي طامع بالتوسع والهيمنة.. موقف المملكة دائماً وابداً راسخ في دعم الاستقرار بالمنطقة.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وليد الخريجي
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 03:12 PM
قال: أكدت رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها
أكد نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، أن كلمة وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية جاءت لتؤكد رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها في جميع الملفات والقضايا.
وأوضح "الخريجي" عبر حسابه في "تويتر" اليوم أنه وكما قال وزير الخارجية، فإن الأرض العربية ليست ساحة لمشاريع الآخرين ويجب المحافظة على أمننا الإقليمي حتى لا يعبث به أي طامع بالتوسع والهيمنة.. موقف المملكة دائماً وابداً راسخ في دعم الاستقرار بالمنطقة.
، "أرض العرب ليست ساحة لمشاريع الآخرين.. "الخريجي" يعلق على كلمة وزير الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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