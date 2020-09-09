شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على 6 مناطق.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الامطار الرعدية على بعض من مناطق المملكة ابتداء من مساء اليوم (الأربعاء) وحتى يوم (الاحد) القادم حيث تتوقع - بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: مكة المكرمة و المدينة المنورة و عسير و جازان و الباحة و تبوك بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة ورياح نشطة السرعة ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.