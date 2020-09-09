السعوديون يتناولون 100% أكثر من نسبة الملح الموصى بها

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت نتائج دراسة بأن السعوديين يتناولون ما مقداره 4273 ملغ/يوم أو 10.68 غم من الملح، وهو أكثر بمقدار 100% من النسبة المُوصى بها.

ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، وقد أجراها باحثون من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة.

وكشف الباحثون أن المشاركين البالغين في هذه الدراسة لديهم معرفة محدودة بالملح ولم يقوموا بمحاولات جدية تجاه تقليل تناوله، وقالوا في الدراسة: لقد تأثر النظام الغذائي السعودي بالتوسع الحضري، مما أدى إلى التحول من النظام الغذائي التقليدي إلى نظام غذائي غربي غني بالملح والسكر المضاف والدهون والسعرات الحرارية.

وقال الباحثون: على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى لتقييم المعارف والممارسات المتعلقة بالملح بين البالغين السعوديين.

آلية البحث:

وجمعت الدراسة 467 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عامًا، من مدينتي المدينة المنورة وجدة، وتم اختيارهم من أماكن عامة مختلفة مثل المولات والحدائق وكورنيش جدة ومسارات المشي.

وتمت جميع المقابلات وجهاً لوجه، وجمع البيانات عن التركيبة السكانية، وقياسات الطول والوزن، وضغط الدم، والمعرفة المتعلقة بالملح، والممارسات المتعلقة بتناوله.

وتم استبعاد النساء الحوامل ومرضى السكر والأشخاص الذين يتناولون الأدوية.

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ووجدت الدراسة أن متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم كان 25.86 والذي صنف على أنه وزن زائد، وكانت قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي طبيعية 119 و 80.6 ملم زئبق.

وتم استخدام الاستبيانات لتقييم مدخول الصوديوم الغذائي في المجتمع السعودي، وتقييم المعرفة المتعلقة بالملح، وأيضًا تقييم الممارسات المتعلقة بتناوله.

وسُئل المشاركون عن مدخولهم الحالي من الملح في الطهي، واستخدام بدائل الملح واستهلاك الوجبات السريعة، ووُجد أن أكثر من 63% من المشاركين تناولوا الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع.

الإناث أكثر وعيًا بالصحة من الرجال

وكشفت النتائج أن متوسط ​​درجة المعرفة المتعلقة بالملح كان 3 من 5، في حين أن متوسط ​​درجة الممارسات المتعلقة بالملح كان 1 من 6.

وكان أداء المشاركات الإناث أفضل بكثير من نظرائهم الذكور في تقييم المعرفة والممارسات المتعلقة بتناول الملح، وبالإضافة إلى ذلك كانت الإناث أقل استهلاكًا للوجبات السريعة.

وأظهرت الدراسة أن الإناث بذلن جهودًا أكبر لتقليل مستويات الصوديوم عن طريق تقليل تناول الملح وشراء وجبات سريعة أقل، ووُجد أنهن أكثر وعيًا بالصحة بشكل عام ويقرأن ويتبعن التوصيات الغذائية أكثر من الرجال.

وسجل المشاركون الأكبر سنًا أيضًا نتائج أفضل بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بالممارسات المتعلقة بتناول الملح، حيث يميلون إلى أن يكونوا أكثر وعياً بالصحة، وقد يرجع ذلك إلى أن الموضوعات المتعلقة بالصحة أقل أهمية بالنسبة للشباب، ومع تقدم الأفراد في العمر، تتدهور صحتهم وتزداد أهمية الموضوعات المتعلقة بالصحة.

توصيات الدراسة عن تناول السعوديين لـ الملح

وقال الباحثون: تسلط نتائج الدراسة الضوء على الحاجة إلى إنشاء تدخلات تهدف إلى الحد من استهلاك الملح من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى خيارات الأطعمة منخفضة الصوديوم وتحسين الممارسات المتعلقة بتناول الملح.

وتابعوا: في الواقع، قد تؤدي زيادة الوعي العام بشأن تناول الملح، باستخدام أساليب مبتكرة، إلى إجبار صناعة الأغذية على تقليل محتوى الصوديوم في المنتجات الغذائية.



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