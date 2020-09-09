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فيديو.. ضبط 700 قارورة مسكر في حوش يديره مخالفان بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة الرياض القبض على اثنين من مخالفي الإقامة من الجنسية الإثيوبية يديران أحد الأحواش به 700 قارورة من المسكر المصنع محليًا.
وأفادت الشرطة أنه تم إتلاف المسكر، وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
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