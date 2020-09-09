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محافظ ساما: البنوك السعودية لم تتأثر من كورونا
أكد أن ساند دعم المواطنين المتضررين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما – أحمد الخليفي أن البنوك السعودية لم تتأثر من جائحة كورونا العالمية رغم ما فرضته من أعباء على القطاعات الاقتصادية.
وقال الخليفي خلال مؤتمر يوروموني السعودية أن “ساما” اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة، وإعلان حزمة مساعدات للمنشآت الصغيرة.
وأضاف أن بعض فئات المجتمع الذين تأثروا من جائحة كورونا استفادوا من الدعم الحكومي الإضافي الذي تم تخصيصه لهم في برنامج ساند.
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