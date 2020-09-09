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فيديو.. مرض نادر يحول قدمي رجل إلى مخالب
تُسمى متلازمة النفق الرسغي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
وُلد غلين ستيفنز، 56 عامًا، من إيسلي بولاية ساوث كارولينا، مصابًا بحالة خِلقية نادرة، جعلت قدميه تشبه مخالب سرطان البحر أو الكركند.
وتُسمى هذه الحالة النادرة متلازمة النفق الرسغي Tarsal Tunnel Syndrome، وهي اضطراب مؤلم في نمو العظام حيث يعاني صاحبها من الغياب التام أو الجزئي لواحد أو أكثر من أصابع اليدين أو القدمين.
ويسعى غلين وزوجته شارون إلى الحصول على عملية تجميلية لعلاج هذه الحالة المؤلمة، وقد استضافهما الدكتور براد شيفر في برنامج الواقعي TLC.
وعبر الطبيب عن دهشته لرؤية قدمي غلين المنقسمة وطلب منه تحريكها لمعرفة ما إذا كان ذلك يسبب له أي ألم، لكن غلين قال إن كاحله هو الذي يضايقه غالبًا، متابعًا أن قدمه اليسرى حالتها أسوأ وتسبب له ألمًا كبيرًا.
وتابع أن الجزء العلوي من قدمه عندما يؤلمه يكون شديد الاحمرار ومتورمًا.
وأخبر الدكتور شيفر موقع ديلي ميل البريطاني أنه لم يسبق له أن رأى أو عالج أي شخص مصاب بمثل هذه الحالة، موضحًا أن هناك عمليات جراحية يمكن أن تدمج هذا الانقسام أو المخلب معًا.
وتابع: عادة ما يتم إجراء هذه العمليات الجراحية في وقت مبكر من العمر، ولكن يختار البعض عدم إجرائها إذا كانت لا تسبب له ألمًا.
صور توثق حالة غلين النادرة التي جعلت قدميه تشبه مخالب الكركند:
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