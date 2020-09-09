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التعليم تُعلن عن إطلاق تطبيق الروضة الافتراضية
تعليم الأطفال ذاتياً بمشاركة اولياء الأمور
متابعات الخليج 365-الجوهرة سعد-الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن اطلاق تطبيق “الروضة الافتراضية” لتعليم الأطفال ذاتياً تحت إشراف أولياء الأمور، من خلال الاستفادة من محتوى إثرائي يدعم مهارات الطفل النمائية.
وأوضحت الوزارة ان العدد المتاح لتسجيل الاطفال في تطبيق الروضة الافتراضية خمسة أطفال تتراوح اعمارهم ما بين 3 إلى 7 سنوات.
ولتسجيل الأطفال في تطبيق الروضة الافتراضية يجب إتباع الخطوات التالية:
• إنشاء حساب جديد.
• إدخال البيانات المطلوبة في شاشة إنشاء حساب جديد ثم النقر على أيقونة “التالي”.
• ستظهر معلومات ولي الأمر.
• قم بإدخال البيانات المطلوبة.
ثم الضغط على “أيقونة تسجيل”.
ولتسجيل الدخول عبر التطبيق:
• الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
• ثم إدخال الهوية الوطنية و كلمة المرور.
• ثم الضغط على أيقونة “دخول”.
ولاستعادة كلمة المرور:
• الضغط على “نسيت كلمة المرور”.
• ومن ثم إدخال الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني المسجل في التطبيق، و سيتم إرسال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني.
ولتغيير كلمة المرور:
• النقر على ايقونة “تغيير كلمة المرور” من القائمة الجانبية لولي الأمر.
• ومن ثم استكمال البيانات المطلوبة.
ويُتيح التطبيق إضافة متابع لمسيرة الطفل كوالدته أو معلم خاص، كما يمكن لولي الأمر
تعديل البيانات و قراءة التقرير التفصيلي و الذي يشمل، مدة الاستخدام و متوسط الاستخدام اليومي و الأسبوعي و أيضا السنوي و الاطلاع على محتوى الروضة الافتراضية، كما يمكن لولي الأمر متابعة طلبات التسجيل السابقه و التأكد من حالة الطلب (مفتوح ، مغلق).
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