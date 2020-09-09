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فرصة استثمارية كبرى في المدينة المنورة
إنشاء وتشغيل محطة محروقات بطريق الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - واس
طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية تتمثّل في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة محروقات بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص”.
وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على مساحة تبلغ 18539 متراً مربعاً، ونسبة بناء تصل إلى 30 % ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصاً على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.
ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت يوم الأربعاء الخامس من شهر صفر لعام 1442 هـ موعداً لقبول العطاءات وفتح المظاريف.
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