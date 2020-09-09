وزير الخارجية: السعودية تدعم الحق الفلسطيني بدولة على حدود 67

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدعم الحق الفلسطيني بدولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تدعم جميع الجهود للتوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر اللجنة الوزارية العربية الرباعية لمناقشة وسائل التصدي للتدخل الإيراني، اليوم الأربعاء، أن موقف المملكة ثابت بدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements

وتابع أن إيران تشكل أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية، والنظام الإيراني يهدد المنطقة عبر دعم الميليشيات المسلحة التي تبث الخراب والفوضى في كثير من الدول.

وتمنى فيصل بن فرحان للبنان التعافي بعيدًا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.





شارك الخبر







