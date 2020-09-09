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وفاة شخص غرقًا بسد وادي جوف آل الشواط بأحد رفيدة
التحقيق لا يزال جاريًا للتأكد من أسباب الحادث
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة
لقي شخص مصرعه غرقًا يوم أمس الثلاثاء في سد وادي جوف آل الشواط شرق محافظة أحد رفيدة.
وقالت مصادر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن شخصًا لقي مصرعه غرقًا في سد الوادي، حيث ورد بلاغٌ للجهات الأمنية من أحد المواطنين يفيد بوجود مركبة صغيرة متوقفة بجانب السد، وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع تبين وجود جثة غارقة في مياه السد.
وأكدت المصادر أن التحقيق لا يزال جاريًا للتأكد من أسباب الحادث وملابساته.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
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