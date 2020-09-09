شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، والذي يهدف إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأصبح نظام "مُلّاك" الجديد ساريًا الآن، ويتيح عددا من المزايا تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة.

ومن جانبه، اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده.