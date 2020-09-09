شكرا لمتابعة خبر عن جرائم ارتكبها المتهمين الخامس والتاسع في خلية الدالوة الإرهابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة مؤخراً بإقامة حد الحرابة علي المتهمين الخامس والتاسع في قضية خلية الدالوة الإرهابية.

وجاء الحكم بعد إدانتهما بعدة جرائم، حيث تمثلت أبرز جرائم المتهم الخامس في انتهاج منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة، والاشتراك في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزّل في قرية الدالوة عام 1436ه، والإنتماء لتنظيم داعش.

وأُدين المتهم التاسع بالاشتراك في الهجوم على المواطنين في قرية الدالوة، واشتراكه في قتل رجال أمن في نفس العام، والإنتماء لتنظيم داعش، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للتنظيم الإرهابي.