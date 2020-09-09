شكرا لمتابعة خبر عن ديوان المظالم يمنح المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة مهلة عامان لتصحيح أوضاعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أمهل ديوان المظالم المدارس الاهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية مهلة عامان لتصحيح وضعها، مؤكدا على الحكم الإداري بإيقاف منح التراخيص لها حتى الإنتهاء من تصحيح وضعها.

وقال حساب ديوان المظالم من خلال بيان رسمي جاء فيه: "مطالب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، مع إعطاء مهلة عامين للمدارس القائمة لتصحيح وضعها".

وتابع البيان: "استندت المدعية في مطالبتها إلى ترتُّب خسائر كبيرة على المدارس، واستحالة تنفيذ القرار للصعوبات الكبيرة والظروف الاقتصادية، باعتبار التراخيص الإدارية ميزة وقتية مرتبطة بالمصلحة العامة، تتمتع معها جهة الإدارة بسلطة تقديرية في مواجهة المرخص له، وكون منح المدعى عليها ترخيصًا للمدعية لمزاولة النشاط لا يُكسبها حقًّا ثابتًا ودائمًا للترخيص؛ لكون الترخيص ميزة وقتية مرتبطة بالمصلحة العامة، ولجهة الإدارة أحقية مراقبة شروطه وتعديلها».