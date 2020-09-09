بالفيديو.. "الشورى" يناقش توفير تأمين صحي لمتقاعدي القطاع الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل توفير التأمين الصحي لمتقاعدي القطاع الخاص . يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل توفير التأمين الصحي لمتقاعدي القطاع الخاص . وأوصت اللحنة المالية بمجلس الشورى بدراسة حصول المتقاعدين على تأمين صحي ، مؤكدة أن هناك ضغوط وأعباء على المتقاعد بعد فقد ميزة التأمين الصحي ، كما توجد ضغوط كبيرة على مستشفيات وزارة الصحة . وطالب " الشورى " " التأمينات الإجتماعية " بدراسة حلول توفر التأمين الصحي لمتقاعدي القطاع الخاص مشيراً إلى وجود عدة بدائل .

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