شكرا لمتابعة خبر عن ‏وزير الخارجية: المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال ‏وزير الخارجية، أن المملكة تقف بجانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967،‏ لافتًا إلى أن الوطن العربي يعيش أوضاعاً بالغة الحساسية تتطلب تعزيز العمل المشترك.

وناشد المجتمع الدولي بمزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية، مؤكدًا أن المملكة تدعو الأشقاء في ليبيا لحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا، فيما شدد على دعم المملكة لمساعي العراق لتحقيق الاستقرار ووقف التدخلات في شؤونه، ‏مضيفًا: " نتمنى للبنان تلبية تطلعات شعبه بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية".