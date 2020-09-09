شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية والقروية» تعلق خاصية السداد عبر منصة «بلدي» لمدة 9 أيام للتحديث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ، بان الوزارة ستعلق خاصية السداد عبر منصة "بلدي" لوجود بعض التحديثات بها. أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ، بان الوزارة ستعلق خاصية السداد عبر منصة "بلدي" لوجود بعض التحديثات بها. وقالت الوزارة عبر انفوغرافيك " لوجود بعض التحديثات على نظام سداد سيتم تعليق خاصية السداد على منصة بلدي خلال الفترة الموضحة" وهذة الفترة ستكون صباح اليوم 9 سبتمبر وحتى صباح يوم 17 سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون البلدية والقروية» تعلق خاصية السداد عبر منصة «بلدي» لمدة 9 أيام للتحديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.