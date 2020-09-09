شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» ترد على إستفسار بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ردت "الخطوط السعودية" على إستفسار، بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة خلال أزمة " ردت "الخطوط السعودية" على إستفسار، بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة خلال أزمة " كورونا "بأن المملكة ستتواصل مع الكوادر ،عن طريق مكاتبها في البلد نفسه. وتابعت "الخطوط السعودية" بأنه في حال إتمام كافة الإجراءات والموافقات على العودة، ويمكنك الاستفسار عن سعر التذكرة من خلالهم. وجاء ذلك ردا على استفسار جاء فيه مرحبًا، يسعد أيامكم ولياليكم، حبيت أسألكم عن الرحلات الاستثنائية القادمة من جنوب إفريقيا بالنسبة للموظفات في قطاع التعليم القادمات إلى السعودية، كيف نعرف سعر التذاكر؟" فيما شددت الخطوط على أن جميع الرحلات الجوية الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر، بإستثناء عودة المقيمين المغادرين من المملكة والمتقدمين على منصة عودة.

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