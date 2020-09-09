شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح الطريقة الصحيحة لرفع ملف الأجور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأربعاء الطريقة الصحيحة لرفع ملف الأجور . كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأربعاء الطريقة الصحيحة لرفع ملف الأجور . وأشارت أنه يجب توثيق الملف من البنك ورفعه دون فتحه ، وفي حالة حدوث خطأ يجب إعادة توثيقه من البنك ورفعه دون فتحه أيضاَ .

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