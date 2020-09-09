بعد توثيق ما حدث بمقطع فيديو
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أنه يتم التحقيق مع إحدى المنشآت بعد عدم التزامها بضوابط عمل المرأة.
وقال الهزاني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يُظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة، ويتضمن الإساءة للموظفات؛ يتم التحقق حاليًّا من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام».
وكانت الموارد البشرية قد قالت في وقت سابق: «ندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911».
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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تحقق في إساءة منشأة للموظفات.. و«الهزاني» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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