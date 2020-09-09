وزارة الموارد البشرية تحقق في إساءة منشأة للموظفات.. و«الهزاني» يوضح

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أنه يتم التحقيق مع إحدى المنشآت بعد عدم التزامها بضوابط عمل المرأة.

وقال الهزاني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يُظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة، ويتضمن الإساءة للموظفات؛ يتم التحقق حاليًّا من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام».

وكانت الموارد البشرية قد قالت في وقت سابق: «ندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911».

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