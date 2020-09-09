للأعزب والعزباء.. «مساند» يوضح السن القانونية لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية

أوضح برنامج «مساند»، السن القانونية لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم العمر المسموح لإصدار تأشيرة؟ حيث عمري 22 سنة ولم يقبل النظام».

وردَّ الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة «مساند» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «بحسب ضوابط الاستقدام، يشترط على الأعزب/العزباء أن يبلغ 24 سنة لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية».

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