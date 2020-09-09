بحسب الضوابط المحددة في عملية الاستقدام
أوضح برنامج «مساند»، السن القانونية لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم العمر المسموح لإصدار تأشيرة؟ حيث عمري 22 سنة ولم يقبل النظام».
وردَّ الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة «مساند» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «بحسب ضوابط الاستقدام، يشترط على الأعزب/العزباء أن يبلغ 24 سنة لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية».
اقرأ أيضًا:
3 إيضاحات من «أبشر» حول تأشيرات العمالة المنزلية وتجديد الإقامة والخروج النهائي
كانت هذه تفاصيل خبر للأعزب والعزباء.. «مساند» يوضح السن القانونية لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.