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بالفيديو.. المهندسة مريم ناصر تروي تجربتها مع محطة «تصريف الأمطار» بجدة

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مهمتها ضبط الجودة والإشراف على المباني

كشفت المهندسة مريم ناصر، عن رحلة تخرجها في إحدى الجامعات السعودية حتى أصبحت تتولى مهام ضبط الجودة والإشراف على المباني في محطة رفع وتصريف الأمطار في جدة التابعة لأمانة المحافظة.

وذكرت المهندسة مريم ناصر، خلال لقائها مع قناة العربية، أنها مسؤولة عن المباني في المحطة وتشرف على التصاميم الداخلية للمباني والتسريبات الداخلية والخارجية وضبط الجودة.

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وأوضحت أنها تقوم كذلك بالتأكد من جودة الموردين وجودة المواد المستخدمة في المشروع، وأنها سعيدة لعملها في هذه الوظيفة في بداية مسيرتها المهنية، وتسعى إلى اكتساب خبرة بمجال لا يعمل به كثير من السعوديين.

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