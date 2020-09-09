شرطة مكة تسقط «المقيم الدجال» بالطائف.. أعدّ منزله لممارسة الشعوذة

كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، اليوم الأربعاء، عن ملابسات إلقاء القبض على مقيم يمارس الدجل.

وبيّن أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف ألقت القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، «في العقد الخامس من العمر».

وأوضح أن المتهم أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.