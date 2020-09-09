السعودية اليوم / شاشات لمتابعة عمليات التعلم عن بعد بتعليم عسير



أبهـا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس ودعم عمليات التعلم عن بُعد، وسير الأداء والسعي لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات، وتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس، إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في

// انتهى //

13:50ت م

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أبهـا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسافتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس ودعم عمليات التعلم عن بُعد، وسير الأداء والسعي لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات، وتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس، إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في منصة مدرستي // انتهى //13:50ت م0099

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