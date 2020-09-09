السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يطلع على نتائج الدراسة الاستشارية المتعلقة بإجراءات العمل بإمارة منطقة الباحة



الباحة 21 محرم 1442هـ الموافق 09 سبتمبر 2020م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على نتائج الدراسة الاستشارية في مجال الإجراءات المتعلقة بالعمل في إمارة المنطقة ، والتي وجه سموه بإعدادها في وقت سابق.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم ، رئيس الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة سعد بن عبدالله القرني ، يرافقه مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية رئيس الفريق الموازي بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب ، ومدير إدارة التخطيط التنظيمي والتميز المؤسسي بالأمارة سالم الفقيه.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من القرني عما وصلت إليه الدراسة التي تهدف إلى توثيق وتطوير إجراءات العمل بالإمارة استناداً على الأنشطة الرئيسة والفرعية وفقا للتنظيم الإداري الموحد لأمارات المناطق والدليل التنظيمي المعتمد للأمارة والمحافظات والمراكز ، والتطلعات لحوكمة إجراءات العمل.

وثمن سمو أمير المنطقة الجهود المبذولة من الفريق الاستشاري والفريق الموازي لما وصلت إليه هذه الدراسة وما ستقدمه من تنظيم مميز للإمارة يهدف إلى الارتقاء بالعمل في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، مقدماً شكره لمعهد الإدارة العامة على ما يقوم به من جهود تطويرية للأمارة المنطقة.

من جانبه أعرب سعد القرني عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة وحرصه على التطوير والارتقاء في إجراءات العمل بإمارة المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:48ت م

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