السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم ملتقى الطالبة الجامعية



أبها 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

‫أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات اليوم ملتقى الطالبة الجامعية، تحت رعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبو ملحة.

‫ويتضمن الملتقى عدداً من الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية في مجالات مختلفة منها مهارات القوة الناعمة في بناء الشخصية، والتوافق الأكاديمي بالمرحلة الجامعية، ودورة في شفرة التميز الجامعي وفي الهندسة الشخصية، ودورة في تنمية المهارات السلوكية والفكرية والإبداعية، وأخرى بعنوان تعلم كيف تتعلم، إضافة للقاء عن الخدمات المقدمة من صندوق الطالب.

وأوضحت وكيلة العمادة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة شعبان عسيري ‫أن الملتقى يأتي ضمن اهتمامات الجامعة لتعريف الطالبات المستجدات بعمادة شؤون الطلاب ووكالاتها ومراكزها والخدمات المقدمة منها، والتعريف بالأندية الطلابية وتشجيع الطالبات للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتقديم تجارب لنماذج فعالة من الطالبات المساهمات في صناعة الأنشطة بالجامعة، إضافة لتنمية المهارات الجامعية وبعض مهارات المستقبل من خلال العديد من البرامج والدورات التطويرية.

// انتهى //

13:47ت م

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