السعودية اليوم / 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 520 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 73.053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1404 حالات وفاة.

// انتهى //

13:35ت م

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طوكيو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 520 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 24 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 73.053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1404 حالات وفاة.// انتهى //13:35ت م0096

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