السعودية اليوم / تسجل 1115وفاة و89706 إصابات بكورونا في الهند



نيودلهي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت السلطات الصحية الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1115 حالة وفاة، و 89706 إصابات بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن حصيلة الوفيات الإجمالية بلغت 73890 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4370128 إصابة.

// انتهى //

13:29ت م

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نيودلهي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجّلت السلطات الصحية الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1115 حالة وفاة، و 89706 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن حصيلة الوفيات الإجمالية بلغت 73890 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4370128 إصابة.// انتهى //13:29ت م0093

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