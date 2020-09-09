السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتسلم تقرير أعمال مجلس شباب المنطقة ‏



حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس ‏

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب ‏المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم تقرير أعمال مجلس شباب المنطقة ‏لعام ١٤٤١هـ قدمه الأمين العام للمجلس ‏الدكتور جمال ‏الرويضي. ‏

وأكد سموه ‏خلال الاستقبال أهمية الدور المحوري للشباب في ‏المساهمة بالبرامج التنموية للمنطقة من خلال رؤية المملكة ‏‏٢٠٣٠. ‏

من جهته قدم الدكتور الرويضي الشكر والتقدير لسمو أمير ‏منطقة حائل وسمو نائبه نيابة عن زملائه على الدعم المستمر ‏الذي يحظى به شباب وفتيات المنطقة. ‏

‏// انتهى //‏

13:24ت م

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