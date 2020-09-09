السعودية اليوم / الإمارات تسجل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 883 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 75.981 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 67.359 حالة .

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13:21ت م

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أبوظبي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 883 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 416 حالة شفاء ، وحالتي وفاة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 75.981 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 393 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 67.359 حالة .// انتهى //13:21ت م0089

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