السعودية اليوم / سمو أمير نجران يدشن نظام "المسعف الإلكتروني" وبرنامج تتبع مركبات الاسعاف



نجران 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم ، عبر الاتصال المرئي مع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم نظام ” المسعف الإلكتروني”، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف التابع للهلال الأحمر.

وقدم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي شرحاً لسموه عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله الذي يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة نجران ، وعددها ١٢ منشأة طبية .

ويعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاءها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ وكذلك افضل مسار للوصول السريع للمنشأة ، كما يتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

من جهة أخرى قدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، مهند صالح اليامي جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الماضية وما قدم لمكافحة الفايروس من خلال الجهد التكاملي لجميع الادارات والمراكز الإسعافية بالهيئة .

يذكر أن ١٥ مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة نجران على مدار ٢٤ ساعة .

وأثنى سمو الامير جلوي بن عبدالعزيز الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً.

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13:21ت م

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