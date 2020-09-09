السعودية اليوم/ تعليم محافظة الأحساء يُطلق 30 برنامجاً تدريبياً للمعلمات



الأحساء 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم في محافظة الأحساء، أولى البرامج التدريبية لـ برنامج (Microsoft Teams)، التي تستهدف من خلالها تدريب نحو 8 آلاف معلمة، يأتي ذلك ضمن الخطة المكثفة لإدارة التدريب والابتعاث للبنات.

وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود الكليبي، خلال الافتتاح الافتراضي للبرامج التدريبية، أن التعليم عن بعد يعد أفضل الخيارات في ظل هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، مشيرة إلى جهود وزارة التعليم لهذا العام الدراسي الاستثنائي، وتهيئة سبل وأدوات التعليم عن بعد، وتجاوز التحديات، منوهة بدور المعلمات في مساعدة الطالبات في هذا الجانب.

من جانبها أوضحت مديرة التدريب والابتعاث صباح الجمال، أن الإدارة أعدت خطة مكثفة تشمل30 برنامجاً تدريبياً لتدريب جميع المعلمات بالمحافظة، عن كيفية استخدام برنامج (Microsoft Teams) وإيضاح دور المعلمات في شرح الدروس للطالبات من خلال البرنامج نظرا لارتباطه المباشر بمنصة مدرستي.

وأفادت الجمال، أنه سيجري تدريب المعلمات من خلال برنامج" "ZOOM ، حيث أٌقيمت ستة برامج تدريبية شارك فيها نحو 1700 معلمة، إذ سيستمر تقديم هذه البرامج التدريبية لمدة 3 أيام متتالية، مستهدفين فيها أكثر من ثمانية آلاف معلمة من جميع المراحل الدراسية.

// انتهى//

13:18ت م

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