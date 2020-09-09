السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم، أن حالات الوفاة وصلت إلى 31.494 ، لافتًا الانتباه إلى أن الدول الأكثر تضررًا من حيث الإصابة بالمرض في أفريقيا هي جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وأثيوبيا ونيجيريا.

// انتهى //

13:11ت م

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أديس أبابا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الأفريقية 1.306.157 حالة.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم، أن حالات الوفاة وصلت إلى 31.494 ، لافتًا الانتباه إلى أن الدول الأكثر تضررًا من حيث الإصابة بالمرض في أفريقيا هي جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وأثيوبيا ونيجيريا.// انتهى //13:11ت م0085

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