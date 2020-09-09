

جدة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقرير الإحصائي الشهري لقطاع شؤون الأرصاد، عن شهر أغسطس الماضي لعام 2020م، المتضمن مخرجات قطاع الأرصاد خلال الشهر .

وتضمن التقرير مخرجات النظام الآلي للإنذار المبكر التي بلغت 395 تنبيهاً، فيما بلغ عدد الحالات الجوية التي تم رصدها ومتابعتها 339 حالة، وبلغ عدد الخدمات الملاحية الجوية المقدمة للقطاع المدني والعسكري 3020 تقريراً، وشمل التقرير عدد الخدمات الأرصادية المقدمة للجهات الحكومية والجمهور والتي بلغت 279 تقريراً و 62 تقريراً للملاحة البحرية .

وأكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن العمل الأرصادي في المملكة سيشهد في المرحلة المقبلة توسعاً كبيراً في الخدمات المقدمة للجهات المستفيدة والجمهور.

// انتهى //

13:07ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تُصدر التقرير الإحصائي لشهر أغسطس الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.