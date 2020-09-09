السعودية اليوم / 1164 إصابة جديدة بكورونا في التشيك



فيينا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت التشيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 1164 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية التشيكية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 29.877 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 441 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 20.164 حالة .

// انتهى //

13:03ت م

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فيينا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت التشيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 1164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت السلطات الصحية التشيكية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 29.877 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 441 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 20.164 حالة .// انتهى //13:03ت م0079

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