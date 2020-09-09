شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتطلّع لمواصلة جهود مواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّه تمّ خلال الاتصال بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تطلعه في أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي. من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.

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