شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحد الحرابة لمتهمين بـ«قضية الدالوة» والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائي بحق اثنين من المتهمين في قضية الدالوة وذلك بعد أن تعذر حضورهم في الجلسة السابقة حيث استكملت الجلسة اليوم بصدور الحكم الابتدائي بالقتل حد الحرابة للمتهم الخامس والسادس.

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