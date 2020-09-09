شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم أعد منزله لممارسة أعمال الدجل بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.
وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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