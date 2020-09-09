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إصابة خطيرة لشاب إثر انقلاب مركبة في الباحة

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2020-09-09

إصابة خطيرة لشاب إثر انقلاب مركبة في الباحة

تم نقله إلى مستشفى القرى العام

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أصيب شاب في حادث انقلاب مركبة في قرية القرى بمنطقة الباحة.

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وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب، بمحافظة القرى بعد قصر المعالي باتجاه بالطائف.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة لشاب وكانت خطيرة وتم التدخل إسعافيًا ونقله إلى مستشفى القرى العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

 


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