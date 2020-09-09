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2020-09-09 رحلة سياحية لن تُنسى للإعلاميين في ينبع.. زاروا الشواطئ والجزر وتمتعوا بنقاء الطبيعة ذهبوا إلى متحف المناخة وتعرفوا على الحضارة كما تفقدوا كورنيش تأمل

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